Жителей Уфы вновь предупредили о плановом отключении воды

В Уфе ожидается отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уфаводоканал».
Так, с 11:00 1 ноября до 10:00 2 ноября отключат воду в микрорайоне Нижегородка. Микрорайон Затон останется на пониженном давлении, не будет холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.
Компания «Уфаводоканал» приносит извинения жителям Ленинского района Уфы за временные неудобства, а также просит заранее запастись необходимым количеством воды.
Силами городских служб будет организовано 10 точек подвоза воды:
1. Малая лесозаводская, 2/1;
2. Лесозаводская, 1а;
3. Малая Лесозаводская, 3б;
4. Рижская, 1/1;
5. Выгонная, 10;
Пересечение улиц:
1. Заозерная-Астраханская;
2. Большая заливная - Баумана;
3. Линейная - Астраханская;
4. Баймакская - Перевалочная;
5. Саляма - Деревенская переправа.
Точки подвоза воды начнут работать с 11:00 1 ноября до полного восстановления водоснабжения.
На период планового отключения водоразборные колонки будут функционировать по следующим адресам: ул. Нехаева 15; ул. Нехаева 66; ул. Нехаева 71; ул. Нехаева 41; ул. Нехаева 13; ул. Трактовая 111; ул. Марата 70а; ул. Марата 96; ул. Писарева 17; ул. М. Лесопильная 13а; ул. Медицинская 9; ул. Болотная 1; ул. Карьерная 1б; ул. Воронежская 7; ул. Зилимская 3; ул. Зилимская 21; ул. 2-я Перевалочная 39.