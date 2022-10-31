Радий Хабиров попросил наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ

Инцидент произошел накануне. При входе в вуз дети столкнулись с огромной толпой, часть из конкурсантов даже не смогла попасть в здание, где в этот день проходила олимпиада по математике среди детей от 4 до 9 лет. Позже возмущенные родители обратились в социальных сетях к главе республики.
Сегодня во время оперативного совещания правительства региона Радий Хабиров припросил разобраться в произошедшем и наказать виновных.
Во время еженедельного оперативного совещания было рассмотрено два основных вопроса. Во-первых, говорили о том, как работают в республике программы капитального ремонта общедомового имущества и комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Сразу после этого главе Башкортостана доложили о том, как реализуется федеральный проект «Цифровые технологии» в регионе.