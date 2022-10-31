Радий Хабиров попросил наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ

Вопрос не столько в давке, хотя она опасна. Обидно, что дети приехали из районов, а их не пустили на олимпиаду. Это безобразно кто-то рассчитал. Всегда же голову надо на плечах иметь. Я прошу наказать виновных, чтобы неповадно было. Я вчера пытался разобраться и не найдешь. Безобразие, нельзя этого допускать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан