ФК «Уфа» провел матч в Набережных Челнах против «КАМАЗа»

Футбольный клуб «Уфа» с новым тренером совершил спасение в Набережных Челнах. «КАМАЗа» повёл в счете ещё в первом тайме после двух грубых ошибок «Уфы» в обороне – 2:0. Второй тайм прошёл при тотальном преимуществе гостей.

Сначала «Уфа» не забила пенальти, однако в последние пять минут отличилась дважды. Голы на свой счет записали Роман Минаев и Эгаш Касинтура. «Уфа» набрала 17 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Первой Лиги. Подробности этого камбэка и другие новости башкирского футбола смотрите в программе «Пофутболим» сегодня в 20:15.