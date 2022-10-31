В Уфе завершился Кубок России по греко-римской борьбе

В Уфе продолжается «Неделя спортивной борьбы». Сегодня проходят два турнира по панкратиону, а накануне завершился Кубок России по греко-римской борьбе. Всего награды разыграли в десяти весовых категориях.

Также были распределены командные места. Первое завоевали борцы из Москвы, вторая строчка – у сборной Краснодарского края, третье место заняли представители Башкортостана. Также трое борцов из нашей республики завоевали по одной награде каждого достоинства.

Победителем в категории 130 килограммов стал Нохчо Лабазанов. Серебряным медалистом стал вернувшийся после травмы Ислам Опиев, бронза на счету Никиты Криницина.