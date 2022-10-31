В Башкирии перед судом предстанут виновники травмирования ребенка на горнолыжке

В Белорецком районе перед судом предстанут два машиниста воздушно-канатной дороги горнолыжного комплекса в Абзаково. В декабре прошлого года там пострадал ребёнок.
Напомним, на склоне комплекса проводилась тренировка детской спортивной школы из Московской области. Один из подъёмных бугелей находился в неисправном состоянии. Из-за нерабочего оборудования пострадал 8-летний мальчик.
Работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу, ему был причинен вред здоровью средней тяжести. В ходе следствия установлено, что машинисты не обеспечили должный контроль за техническим состоянием оборудования канатной дорогой и, заведомо зная, что один из бугелей неисправен, не приняли мер к остановке дороги и устранению неполадки, что привело к получению травмы ребенком.
Фото: СК РФ по РБ.