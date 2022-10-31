В Башкирии перед судом предстанут виновники травмирования ребенка на горнолыжке

Работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу, ему был причинен вред здоровью средней тяжести. В ходе следствия установлено, что машинисты не обеспечили должный контроль за техническим состоянием оборудования канатной дорогой и, заведомо зная, что один из бугелей неисправен, не приняли мер к остановке дороги и устранению неполадки, что привело к получению травмы ребенком.