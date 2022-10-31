Ученые обнаружили связь развития шизофрении с курением

Учёные сделали интересное заявление про курение. Давно известно, что это является вредной привычкой, которая становится причиной развития различных тяжелых заболеваний. В некоторых случаях - смертельных заболеваний.
Недавно ученые выяснили, что курение может повысить вероятность возникновения шизофрении. Исследователи давно знают, что возникновение шизофрении может быть и а генном уровне. На данном этапе специалисты рассмотрели курильщиков.
Исследования показали, что курение может вызвать образование одного из генов, который влияет на архитектуру мозга. В дальнейшем это может повлиять на развитие шизофрении.