Ученые обнаружили связь развития шизофрении с курением

Учёные сделали интересное заявление про курение. Давно известно, что это является вредной привычкой, которая становится причиной развития различных тяжелых заболеваний. В некоторых случаях - смертельных заболеваний.

Недавно ученые выяснили, что курение может повысить вероятность возникновения шизофрении. Исследователи давно знают, что возникновение шизофрении может быть и а генном уровне. На данном этапе специалисты рассмотрели курильщиков.