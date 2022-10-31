Ученые выяснили, что преодоление трудностей не всегда идет на пользу

Народная мудрость гласит: "Что не убивает, делает сильнее". Некоторые научные работники могут не согласиться с этим высказыванием и уверяют, что так происходит не всегда.

Большинство исследований на эту тему стрессоустойчивости сводятся к тому, что умение противостоять трудностям зависят от многих факторов, включая генетику, психотип и воспитание. Калифорнийский педиатр и исследователь доктор Томас Бойс обнаружил, что примерно у 1 из 5 детей повышена биологическая реакция на стресс.