Ученые выяснили, что преодоление трудностей не всегда идет на пользу

Народная мудрость гласит: "Что не убивает, делает сильнее". Некоторые научные работники могут не согласиться с этим высказыванием и уверяют, что так происходит не всегда.
Большинство исследований на эту тему стрессоустойчивости сводятся к тому, что умение противостоять трудностям зависят от многих факторов, включая генетику, психотип и воспитание. Калифорнийский педиатр и исследователь доктор Томас Бойс обнаружил, что примерно у 1 из 5 детей повышена биологическая реакция на стресс.
Ученый обнаружил признаки гиперактивности в реакции их мозга и в их гормонах стресса. Исследовательские данные показали, что у таких детей чаще возникают физические и психические проблемы, когда они воспитываются в стрессовых ситуациях. Но факты также показывают, что чувствительные дети могут стать успешными при заботливом и поддерживающем воспитании.