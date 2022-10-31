Итоги прямой линии и помощь участникам СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров попросил наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Инцидент произошел накануне. При входе в вуз дети столкнулись с огромной толпой, часть из конкурсантов так и не смогла попасть в здание. Неприятный случай сегодня был озвучен главой региона во время еженедельного оперативного совещания правительства республики. В основной же повестке значилось два вопроса.
На пороге физико-математического корпуса БашГУ не меньше сотни человек. Это дети в возрасте от 4 до 9 лет и их родители, приехавшие в Уфу с разных уголков республики на олимпиаду по математике. Но часть из них в этот воскресный день так и не смогла попасть в здание вуза. Позже возмущенные папы и мамы рассказали о случившемся в социальных сетях главе республики. Уже сегодня во время оперативного совещания правительства региона Радий Хабиров попросил разобраться в произошедшем и наказать виновных.
В целом минувшая неделя, если не считать выше упомянутого инцидента, прошла на позитивной ноте. Хотя о проблемах говорили много, особенно в четверг. В этот день прошла прямая линия главы республики. На протяжении почти четырех часов Радий Хабиров в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики. Всего на линию поступило более 3 тысяч сообщений. Сегодня на оперативном совещании руководитель Башкортостана еще раз попросил глав муниципалитетов взять на контроль каждое из обращений граждан.
Сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров поручил также организовать централизованную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Так, на площадке предприятия «Башсельхозтехника» открыли логистический склад для снабжения бойцов башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, а также формирующегося батальона имени Салавата Юлаева.
В основной же повестке оперативного совещания сегодня значилось два вопроса. О реализации программ капитального ремонта общедомового имущества и комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах рассказала и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона. Всего в этом году в рамках вышеназванных программ планируется привести в порядок 772 МКД на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.
О мерах господдержки IT-разработок рассказал министр цифрового развития государственного управления республики. Геннадий Разумикин подчеркнул, что в рамках проекта «Цифровые технологии» предоставляются гранты или софинансирование реализуемых проектов. Кстати, в текущем году условия стали еще привлекательнее, поскольку софинансирование со стороны предприятий снижено с 50 до 30 процентов, остальное берет на себя государство.