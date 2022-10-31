Итоги прямой линии и помощь участникам СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров попросил наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Инцидент произошел накануне. При входе в вуз дети столкнулись с огромной толпой, часть из конкурсантов так и не смогла попасть в здание. Неприятный случай сегодня был озвучен главой региона во время еженедельного оперативного совещания правительства республики. В основной же повестке значилось два вопроса.

На пороге физико-математического корпуса БашГУ не меньше сотни человек. Это дети в возрасте от 4 до 9 лет и их родители, приехавшие в Уфу с разных уголков республики на олимпиаду по математике. Но часть из них в этот воскресный день так и не смогла попасть в здание вуза. Позже возмущенные папы и мамы рассказали о случившемся в социальных сетях главе республики. Уже сегодня во время оперативного совещания правительства региона Радий Хабиров попросил разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Обидно, что дети приехали из районов, а их не пустили на олимпиаду. Это безобразно кто-то рассчитал. Всегда же нужно голову на плечах иметь, тем более если ты приглашаешь детей. Представляете, родители сидят где-нибудь у себя в Буздякском районе, собрались как на праздник, в Уфу поехали. Там ребятёнок, наверное, счастлив, он едет на этот конкурс, и тут хлоп его. Это вообще крайне безобразная история, и я прошу наказать виновных. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В целом минувшая неделя, если не считать выше упомянутого инцидента, прошла на позитивной ноте. Хотя о проблемах говорили много, особенно в четверг. В этот день прошла прямая линия главы республики. На протяжении почти четырех часов Радий Хабиров в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики. Всего на линию поступило более 3 тысяч сообщений. Сегодня на оперативном совещании руководитель Башкортостана еще раз попросил глав муниципалитетов взять на контроль каждое из обращений граждан.

Все просьбы должны быть, они отфиксированы, они закреплены у нас как обращения граждан. Поэтому пожалуйста, это отработайте. На какую-то часть небольшую – понятно, в течение четырех часов невозможно ответить на несколько тысяч вопросов, поэтому на какую-то часть я, конечно, ответил. Всё остальное мы берем в работу и отрабатываем. И администрация, пожалуйста, это берет на контроль. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров поручил также организовать централизованную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Так, на площадке предприятия «Башсельхозтехника» открыли логистический склад для снабжения бойцов башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, а также формирующегося батальона имени Салавата Юлаева.

Многие неравнодушные жители республики сами собирают и хотят отправлять гуманитарные грузы в зону СВО. Но самостоятельно заниматься этим небезопасно. Поэтому необходим единый логистический склад. Мы знаем, где находятся наши батальоны. Скоро будем понимать, где дислоцируются мобилизованные из республики. Поручаю правительству региона централизовать сбор помощи, а администрации Главы Башкортостана – проинформировать об этом жителей. Важно и обеспечить прозрачность, чтобы люди знали, куда отправят передаваемые ими продукты и вещи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В основной же повестке оперативного совещания сегодня значилось два вопроса. О реализации программ капитального ремонта общедомового имущества и комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах рассказала и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона. Всего в этом году в рамках вышеназванных программ планируется привести в порядок 772 МКД на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.

На сегодняшний день капитальный ремонт завершен в 717 МКД, что составляет 93 процента от общего количества объектов, включенных в краткосрочный план, в том числе в 45 муниципальных образованиях выполнение ремонта составляет 100 процентов, в оставшихся многоквартирных домах работы ведутся. В полном объеме капитальный ремонт будет завершен до конца года, рисков неисполнения программы нет. Ирина Голованова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан