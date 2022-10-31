В Уфе прошел фестиваль современной молодежной культуры и киберспорта «Северные амуры»

Мероприятие было организовано на площадке Конгресс-холла «Торатау». В рамках фестиваля состоялось заседание рабочей группы по киберспорту при комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту. В нем также приняли участие гости из Узбекистана и Киргизии. Участники обсудили актуальные вопросы развития компьютерного спорта.

Дискуссия была очень активной, мы уже подписались пару турниров проводить совместно. И до этого проходили турниры. Ярким примером является турнир ШОС, который недавно прошел в Самарканде.

В рамках фестиваля прошел финал Всероссийского киберспортивного турнира по дисциплине «тактический трехмерный бой». Также участники смогли попробовать себя в конкурсе танцев и косплея. Кроме того, был проведен лекторий на тему «Классический спорт и киберспорт в эпоху цифровой трансформации». В течение двух дней работали различные образовательные и развлекательные выставки и стенды.