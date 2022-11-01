В Башкирии осудят директора лагеря, в котором серьёзно пострадал подросток

Несчастный случай произошёл из-за непринятия обвиняемым мер по безопасной эксплуатации оборудования, отсутствия контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом. Конструкция была смонтирована с грубыми нарушениями, не установлена на фундамент, заглублена в землю лишь на 10 см, вместо предусмотренных 40 см, не использовано анкерное крепление.