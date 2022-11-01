В Башкирии осудят директора лагеря, в котором серьёзно пострадал подросток

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора загородного детского лагеря «Юлдаш». Летом там пострадал 15-летний подросток.
Мальчик выполнял спортивные элементы на детской площадке. В один момент металлическая конструкция упала на ребёнка. Он получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован.
Несчастный случай произошёл из-за непринятия обвиняемым мер по безопасной эксплуатации оборудования, отсутствия контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом. Конструкция была смонтирована с грубыми нарушениями, не установлена на фундамент, заглублена в землю лишь на 10 см, вместо предусмотренных 40 см, не использовано анкерное крепление.
Обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: СК РФ по РБ.