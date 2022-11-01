В Башкирии лишенные прав родители подались в бега со своими детьми

В Башкирии нерадивых супругов лишили родительских прав, а они подались с двумя маленькими детьми в бега. Об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.

Так, ранее судимого по тяжкой статье мужчину и его супругу, которая ведёт асоциальный образ жизни, лишили родительских прав в отношении двухлетних двойняшек. Мальчика и девочку должны были передать в органы опеки. Однако супруги подались в бега вместе с малышами. При этом о безопасности детей они не подумали.

Сотрудники специализированного отделения по розыску должников и их имущества ГУФССП России по РБ проделали колоссальную и профессиональную работу, чтобы маленькие дети могли как можно скорее оказаться в безопасности. В ходе розыскных мероприятий отработано огромное количество информации, проверены десятки адресов, опрошено большое количество граждан, изучен ворох документов, что в результате позволило оперативно установить, где скрывают в нарушение закона нерадивые родители маленьких детей. пресс-служба ФССП РБ

Малыши были найдены в квартире на окраине города Бавлы в соседнем регионе. Они были голодными, находились в антисанитарных условиях, спали на грязных матрасах. При этом дети находились с незнакомым взрослым мужчиной, а родителей в доме не было. Вскоре супруги вернулись в состоянии сильного опьянения.

В итоге несовершеннолетние брат и сестра после осмотра их медиками были переданы в руки представителей органов опеки и теперь их жизни ничего не угрожает.