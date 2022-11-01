В Башкирии осудили женщину, по вине которой погибли три пассажирки

В Кугарчинском районе вынесли приговор женщине, по вине которой погибли три пассажирки. Машина с несчастными упала в водоём.

Напомним, 17 апреля в селе Кугарчи в Зианчуринском районе автомобиль под управлением пьяной сельчанки упал в водохранилище Ямашлинское. Водительнице удалось выбраться из авто, а три её пассажирки трагически погибли. Женщины были коллегами по работе в местном кафе. В злополучный день они отмечали день рождения одной из подруг.