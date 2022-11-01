В Башкирии осудили женщину, по вине которой погибли три пассажирки

В Кугарчинском районе вынесли приговор женщине, по вине которой погибли три пассажирки. Машина с несчастными упала в водоём.
Напомним, 17 апреля в селе Кугарчи в Зианчуринском районе автомобиль под управлением пьяной сельчанки упал в водохранилище Ямашлинское. Водительнице удалось выбраться из авто, а три её пассажирки трагически погибли. Женщины были коллегами по работе в местном кафе. В злополучный день они отмечали день рождения одной из подруг.
Без матерей остались десять детей. У погибшей 53-летней женщины — пятеро детей, у 36-летней — двое и у 49-летней — трое. У выжившей 48-летней женщины-водителя также есть двое детей.
Как сообщает ИА «Башинформ», виновницу аварии приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. С момента происшествия женщина находилась под домашним арестом. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: ГИБДД РБ.