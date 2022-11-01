В Башкирии объявили имена победителей конкурса юных исполнителей «Елкән»

Стали известны имена победителей II телевизионного конкурса исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Мероприятие, организованное детско-юношеским телеканалом «Тамыр» при поддержке Минкульта, завершилось большим гала-концертом. Участники исполнили произведения башкирских композиторов в сопровождении Национального симфонического оркестра республики.

О таком в их возрасте можно было только мечтать. Главный дирижер Национального оркестра лично аккомпанирует юным участникам. Кто на скрипке, кто на аккордеоне – к каждому персональный подход и советы от Дмитрия Крюкова.

На сцене дети вели себя как настоящие виртуозы. При том, что самому младшему участнику было всего восемь лет, старшему – 14-ть. На отборочный тур телевизионного конкурса «Елкән» в этом году поступило почти 200 заявок. В процессе отбора детей оценивали известные в республике и за ее пределами музыканты и деятели искусств. Без преувеличения фестиваль открыл для юных талантов новые горизонты.

Цель конкурса – дать новое дыхание произведениям башкирских композиторов в прочтении юных музыкантов. К каждой пьесе были подготовлены оригинальные партитуры для игры с оркестром. На гала-концерте также прозвучали специально написанные для финалистов произведения Азамата Азнагулова и Урала Идельбаева.

До финала второго телевизионного конкурса «Елкән» дошли 12 участников. Победители были объявлены в каждой из четырех номинаций: духовые, струнные и народные инструменты, а также фортепиано. Гран-при конкурса удостоилась Самира Алиуллина, учащаяся Среднего специального музыкального колледжа Уфы.