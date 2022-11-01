В Уфе женщина склонила своего сына к преступной деятельности

В Уфе 44-летняя женщина склонила своего несовершеннолетнего сына к преступлению. Об этом стало известно в рамках операции «Полиция и дети».

В полицию обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила, что с её банковской карты списали 23 тысячи рублей. Оказалось, ограбил пенсионерку 16-летний парень. Мама подростка подговорила сына списать с карты бабушки деньги, которые они после потратили на собственные нужды.