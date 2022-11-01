Военком Башкирии рассказал об осеннем призыве в 2022 году

Военнослужащие по призыву не попадут в зону проведения специальной военной операции. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной началу осеннего призыва, рассказал военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич.

Этой осенью ряды Вооруженных сил пополнят около четырех тысяч жителей Башкортостана. Призывную кампанию сместили на месяц позже в связи с частичной мобилизацией. Она продлится до конца года. Осенний призыв – плановый, он никак не связан с СВО. Через год службы все вернутся домой, отметил военный комиссар.

У нас уже брифинги провели в Москве представители главного организационно-мобилизационного управления, у меня никаких оснований не доверять своему командованию нет. Нас заверили, я в этом уверен, что никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в специальной военной операции нет. Для этого и была проведена частичная мобилизация, чтобы направить в зону проведения операции именно людей с опытом, которые уже прошли службу.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
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