Военком Башкирии рассказал об осеннем призыве в 2022 году

У нас уже брифинги провели в Москве представители главного организационно-мобилизационного управления, у меня никаких оснований не доверять своему командованию нет. Нас заверили, я в этом уверен, что никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в специальной военной операции нет. Для этого и была проведена частичная мобилизация, чтобы направить в зону проведения операции именно людей с опытом, которые уже прошли службу.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан