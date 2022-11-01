Военком Башкирии рассказал об осеннем призыве в 2022 году

Военнослужащие по призыву не попадут в зону проведения специальной военной операции. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной началу осеннего призыва, рассказал военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич.
Этой осенью ряды Вооруженных сил пополнят около четырех тысяч жителей Башкортостана. Призывную кампанию сместили на месяц позже в связи с частичной мобилизацией. Она продлится до конца года. Осенний призыв – плановый, он никак не связан с СВО. Через год службы все вернутся домой, отметил военный комиссар.