В Башкирии вооруженная женщина взяла в заложницы знакомую

В Бирске перед судом предстала 31-летняя женщина. Её обвинили в «незаконном лишении человека свободы», «угрозе убийством», а также «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

31 августа женщина проводила вечер за распитием спиртных напитков. К ней в гости пришла знакомая. Между женщинами произошла ссора. Хозяйка квартиры решила не выпускать подругу из квартиры и схватила её за шею. Она угрожала ей убийством, демонстрировала нож. И даже сходила с подругой в магазин, приставив к ней оружие. Заложнице удалось позвонить в полицию. Однако вооруженная женщина заставила сотрудников правоохранительных органов покинуть дом. Сама она отпустила женщину и выпрыгнула в окно. Дебоширку с ножом удалось задержать у автобусной остановки.