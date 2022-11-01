В Уфе в подполе нашли мужчину без сознания

Сегодня, 1 ноября, в Уфе помощь спасателей потребовалась местному жителю. Подробности инцидента сообщает Управление гражданской защиты.
В частном доме по улице Оборонной в подпол упал человек. Мужчина находился без сознания. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшего удалось вытащить с помощью подъёмного устройства.
Мужчине потребовалась госпитализация. Причину случившегося предстоит выяснить. Также остаётся загадкой, как уфимец оказался в подполе, и кто позвонил в экстренные службы.
Фото: УГЗ г. Уфы.