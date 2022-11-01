В Уфе в подполе нашли мужчину без сознания

Сегодня, 1 ноября, в Уфе помощь спасателей потребовалась местному жителю. Подробности инцидента сообщает Управление гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе в подполе нашли мужчину без сознания

В частном доме по улице Оборонной в подпол упал человек. Мужчина находился без сознания. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшего удалось вытащить с помощью подъёмного устройства.

Мужчине потребовалась госпитализация. Причину случившегося предстоит выяснить. Также остаётся загадкой, как уфимец оказался в подполе, и кто позвонил в экстренные службы.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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