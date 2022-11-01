В Уфе предстали перед судом «черные риелторы»

В Уфе осудили четырех «черных риелторов», которые обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С 2017 по 2019 год обвиняемые занимались риелторской деятельностью и получали из различных источников информацию об умерших одиноких гражданах. Благодаря поддельным документы на жилье, преступницы находили покупателей и демонстрировали им квартиры, а также оказывали помощь при регистрации сделок. С помощью поддельных документов злоумышленницы получили в кредитных организациях денежные средства, принадлежащие умершим лицам, на общую сумму почти 6,5 млн рублей.