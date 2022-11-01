В Уфе неизвестные пытались украсть канализационные трубы: район под угрозой затопления

Дёмский район Уфы оказался под угрозой затопления канализационными стоками. Неизвестные копатели демонтировали действующий коллектор, предположительно, с целью хищения металлических труб. Отношения к «Уфаводоканалу» эти люди не имеют – предприятие уже обратилось с заявлением в полицию. Проблема в том, что оставшийся коллектор может не справиться, и тогда микрорайон подтопит отходами жизнедеятельности. 

О людях те, кто выкапывал трубы канализации, думали меньше всего. Два экскаватора появились здесь  в середине октября. Встречным движением друг к другу разрыли траншею и извлекли трубы. Как выяснилось позже, своих сотрудников «Уфаводоканал» в тот день к  этой локации не направлял.

Спасибо, сторож позвонил. Сказал: «У вас тут трубы копают». Но вот это вот уму непостижимо.

Сергей Пруденко, водитель предприятия «Уфаводоканал»

Канализование Демы происходит от насосной станции Дагестанской. Имеется два коллектора, в одном проложена полиэтиленовая труба, в другом – стальная. На последнюю и положили глаз тайные копатели. 

Фото №1 - В Уфе неизвестные пытались украсть канализационные трубы: район под угрозой затопления

Наша бригада начала восстанавливать демонтированный коллектор. Появились эти люди и мешали работать. Эта ситуация может привести к прекращению транспортировки стоков. Затопит все.

Михаил Зеленковский, заместитель главного инженера предприятия «Уфаводоканал»

Сотрудники «Уфаводоканала» предполагают, что неизвестные – черные копатели. На стальных трубах в подобном объеме можно неплохо заработать, сдав их в металлоприемник. История, к слову, не единичная.  Летом аналогичная случилась в Шакше.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Призываем жителей быть бдительными. Если они стали свидетелями изъятия труб, необходимо нам сообщить.

Азамат Магадеев, специалист по связям с общественностью предприятия «Уфаводоканал»

Неизвестные извлекли трубы на поверхность, забрать не успели. На этом месте теперь постоянно находятся охранники. «Уфаводоканал» обратился с заявлением в полицию.

Отделом полиции по Демскому району проводится проверка. От организации истребованы документы. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Выкопанные трубы уже невозможно использовать. Коллектор придется монтировать заново. Процесс небыстрый. Главное теперь, чтобы  выдержала оставшаяся магистраль, иначе микрорайон ждут дурно пахнущие последствия.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ