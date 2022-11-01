В Уфе неизвестные пытались украсть канализационные трубы: район под угрозой затопления

Дёмский район Уфы оказался под угрозой затопления канализационными стоками. Неизвестные копатели демонтировали действующий коллектор, предположительно, с целью хищения металлических труб. Отношения к «Уфаводоканалу» эти люди не имеют – предприятие уже обратилось с заявлением в полицию. Проблема в том, что оставшийся коллектор может не справиться, и тогда микрорайон подтопит отходами жизнедеятельности.

О людях те, кто выкапывал трубы канализации, думали меньше всего. Два экскаватора появились здесь в середине октября. Встречным движением друг к другу разрыли траншею и извлекли трубы. Как выяснилось позже, своих сотрудников «Уфаводоканал» в тот день к этой локации не направлял.

Спасибо, сторож позвонил. Сказал: «У вас тут трубы копают». Но вот это вот уму непостижимо. Сергей Пруденко, водитель предприятия «Уфаводоканал»

Канализование Демы происходит от насосной станции Дагестанской. Имеется два коллектора, в одном проложена полиэтиленовая труба, в другом – стальная. На последнюю и положили глаз тайные копатели.

Наша бригада начала восстанавливать демонтированный коллектор. Появились эти люди и мешали работать. Эта ситуация может привести к прекращению транспортировки стоков. Затопит все. Михаил Зеленковский, заместитель главного инженера предприятия «Уфаводоканал»

Сотрудники «Уфаводоканала» предполагают, что неизвестные – черные копатели. На стальных трубах в подобном объеме можно неплохо заработать, сдав их в металлоприемник. История, к слову, не единичная. Летом аналогичная случилась в Шакше.

Призываем жителей быть бдительными. Если они стали свидетелями изъятия труб, необходимо нам сообщить. Азамат Магадеев, специалист по связям с общественностью предприятия «Уфаводоканал»

Неизвестные извлекли трубы на поверхность, забрать не успели. На этом месте теперь постоянно находятся охранники. «Уфаводоканал» обратился с заявлением в полицию.

Отделом полиции по Демскому району проводится проверка. От организации истребованы документы. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан