В Уфе неизвестные пытались украсть канализационные трубы: район под угрозой затопления

Дёмский район Уфы оказался под угрозой затопления канализационными стоками. Неизвестные копатели демонтировали действующий коллектор, предположительно, с целью хищения металлических труб. Отношения к «Уфаводоканалу» эти люди не имеют – предприятие уже обратилось с заявлением в полицию. Проблема в том, что оставшийся коллектор может не справиться, и тогда микрорайон подтопит отходами жизнедеятельности.
О людях те, кто выкапывал трубы канализации, думали меньше всего. Два экскаватора появились здесь в середине октября. Встречным движением друг к другу разрыли траншею и извлекли трубы. Как выяснилось позже, своих сотрудников «Уфаводоканал» в тот день к этой локации не направлял.
Канализование Демы происходит от насосной станции Дагестанской. Имеется два коллектора, в одном проложена полиэтиленовая труба, в другом – стальная. На последнюю и положили глаз тайные копатели.
Сотрудники «Уфаводоканала» предполагают, что неизвестные – черные копатели. На стальных трубах в подобном объеме можно неплохо заработать, сдав их в металлоприемник. История, к слову, не единичная. Летом аналогичная случилась в Шакше.
Неизвестные извлекли трубы на поверхность, забрать не успели. На этом месте теперь постоянно находятся охранники. «Уфаводоканал» обратился с заявлением в полицию.
Выкопанные трубы уже невозможно использовать. Коллектор придется монтировать заново. Процесс небыстрый. Главное теперь, чтобы выдержала оставшаяся магистраль, иначе микрорайон ждут дурно пахнущие последствия.