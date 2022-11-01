В Нефтекамске злоумышленники подожгли пункты проката коньков

В Нефтекамске, похоже, объявился серийный поджигатель. Накануне ночью там сгорели сразу два пункта проката коньков в разных частях города. Один располагался в лесу, возле тропы здоровья, другой – рядом с картинной галереей.

Сгорело полностью помещение и весь спортинвентарь. Предварительная причина – действия злоумышленников. Горожане отмечают, что неделями ранее аналогично сгорел туалет возле местного озера Полуденка, а также еще один пункт проката коньков. Причем во всех случаях пострадали разные собственники.

Местное бизнес-сообщество просит тех, у кого есть похожие объекты, усилить меры безопасности. Люди также надеются, что на след предполагаемых поджигателей выйдут правоохранители. Один из владельцев кинул клич о помощи. Любой желающий может принести коньки либо оказать посильную денежную помощь. До начала сезона предприниматель надеется организовать новый пункт по прокату коньков.