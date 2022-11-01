ХК «Салават Юлаев» уступил «Амуру» на своем льду

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию в домашней игре с «Амуром». Счет в этой встрече открыли гости – в первом периоде отличился Сергей Дубакин.

Юлаевцы смогли сравнять счет лишь под конец второго периода, и вновь шайбу забросил Данил Алалыкин. В третьей двадцатиминутке, как и в овертайме, команды обошлись без голов. Единственный бросок в буллитной серии реализовал Ярослав Лихачёв, принеся «Амуру» победу.