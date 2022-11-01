Каратисты из Башкирии завоевали 32 медали на соревнованиях «Европа-Азия» в Оренбурге

Каратисты из Башкортостана завоевали 32 медали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях «Европа-Азия». Состязания прошли в Оренбурге. В копилке у башкирских спортсменов 6 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Такими криками каратистам порой удается отвлечь, а иногда даже испугать своих соперников. Может быть, этот прием отчасти и помог двум спортсменкам на соревнованиях в Оренбурге. В личном зачете победили Айгуль Садыкова и Аида Бикметова. В копилке у Айгуль множество наград. С детства она выступает на масштабных соревнованиях. В прошлом году был главный старт – первенство Европы, откуда спортсменка вернулась с бронзовой медалью.
Айгуль Садыкова на оренбургском турнире завоевала золото и в команде вместе с Анной Кудрявцевой и Линарой Набиуллиной. Кстати, коллега по сборной Аня Кудрявцева в личных соревнованиях остановилась в шаге от победы.
У юношей Ринат Аскаров стал серебряным призером соревнований «Европа-Азия». И эта награда помогла спортсмену получить значок кандидата в мастера спорта. К этому результату Аскаров шел долгое время. Сейчас у каратиста грандиозные цели на сезон. Его главная задача – пробиться в сборную России и стать уже мастером спорта.
Турнир в таком формате проходит ежегодно и собирает более тысячи сильнейших спортсменов страны на татами. Конкуренцию составляют и гости из других государств, например, Казахстана.
В ближайшие дни башкирская команда примет участие в турнире «Кубок дружбы» в Тольятти.