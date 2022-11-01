Каратисты из Башкирии завоевали 32 медали на соревнованиях «Европа-Азия» в Оренбурге

Каратисты из Башкортостана завоевали 32 медали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях «Европа-Азия». Состязания прошли в Оренбурге. В копилке у башкирских спортсменов 6 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Такими криками каратистам порой удается отвлечь, а иногда даже испугать своих соперников. Может быть, этот прием отчасти и помог двум спортсменкам на соревнованиях в Оренбурге. В личном зачете победили Айгуль Садыкова и Аида Бикметова. В копилке у Айгуль множество наград. С детства она выступает на масштабных соревнованиях. В прошлом году был главный старт – первенство Европы, откуда спортсменка вернулась с бронзовой медалью.

На этих соревнованиях я провела два боя: один бой со спортсменкой из Башкортостана, второй – со спортсменкой из Татарстана. Бои были не очень сложными, так что я первое место заняла. Айгуль Садыкова, победительница соревнований

Айгуль Садыкова на оренбургском турнире завоевала золото и в команде вместе с Анной Кудрявцевой и Линарой Набиуллиной. Кстати, коллега по сборной Аня Кудрявцева в личных соревнованиях остановилась в шаге от победы.

Поединки были достаточно сложные, у нас были задачи на бой, как провести бой на соревнованиях. В принципе, результат ожидаемый был и в команде, и в личке. Анна Кудрявцева, обладательница золотой и серебряной медали соревнований

У юношей Ринат Аскаров стал серебряным призером соревнований «Европа-Азия». И эта награда помогла спортсмену получить значок кандидата в мастера спорта. К этому результату Аскаров шел долгое время. Сейчас у каратиста грандиозные цели на сезон. Его главная задача – пробиться в сборную России и стать уже мастером спорта.

У меня была цель – это кандидат в мастера спорта. Я к нему долго шел, это меня продвигало вперед. Ринат Аскаров, серебряный призер соревнований

Турнир в таком формате проходит ежегодно и собирает более тысячи сильнейших спортсменов страны на татами. Конкуренцию составляют и гости из других государств, например, Казахстана.

Нам очень интересно там участвовать, тем более это наш федеральный округ. С ребятами и тренерами, с которыми мы близко дружим и общаемся, также встречаемся на подготовительных мероприятиях, поэтому всегда приятно встретиться на татами. Николай Балабанов, главный тренер спортивной Федерации по карате Республики Башкортостан