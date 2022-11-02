В Уфе сотрудник ГИБДД признался, что брал взятки

В Уфе прокуратура Калининского района утвердила обвинение в отношении одного из бывших инспекторов ГИБДД по Воронежской области.

Фото №1 - В Уфе сотрудник ГИБДД признался, что брал взятки

С июня 2019 по август 2021 года сотрудник вносил в базу ведомства недостоверные сведения, что позволило ему выдать 20 гражданам водительские удостоверения. Через посредников от них он получил более 665 тысяч рублей. Сумма взяток варьировалась от 20 до 55 тысяч рублей.

Свою вину инспектор признал. Из правоохранительных органов он был уволен. Уголовное дело передано в суд.

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