Врачи Башкирии сохранили пациенту ногу

Врачи Башкирии помогли 46-летнему пациентку с непростым клиническим случаем. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В городскую клиническую больницу Стерлитамака №1 поступил мужчина с критической ишемией левой ноги. Пациенту назначили лечение, однако положительной динамики не наблюдалось. Даже встал вопрос об ампутации конечности.