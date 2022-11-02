Врачи Башкирии сохранили пациенту ногу

Врачи Башкирии помогли 46-летнему пациентку с непростым клиническим случаем. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В городскую клиническую больницу Стерлитамака №1 поступил мужчина с критической ишемией левой ноги. Пациенту назначили лечение, однако положительной динамики не наблюдалось. Даже встал вопрос об ампутации конечности.
30 октября мужчину экстренно доставили в КБСМП. При обследовании врачи выявили полное отсутствие кровотока в ноге. Хирурги провели экстренную операцию – тромбэктомию из бедренной, подколенной и берцовых артерий. Операция длилась несколько часов. К счастью, ишемия была купирована. Ногу пациента удалось спасти.