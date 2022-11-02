В Уфе представители бизнеса обсудили новшества в сфере государственных и коммерческих закупок

На конференции рассмотрели вопросы регулирования финансовых взаимоотношений участников контрактов, меры поддержки, цифровые решения в условиях адаптации к новым реалиям, а также форс-мажоры.
Сюда, например, можно отнести частичную мобилизацию, из-за чего некоторые предприниматели не смогли выполнить свои обязательства, отправившись на военные сборы. В качестве спикеров выступили представители власти и электронной площадки для проведения закупок «Регион».
Сами предприниматели делились успешным опытом в этой сфере, говорили о распространенных ошибках и не только.