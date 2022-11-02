В Янауле продолжается капитальный ремонт школы № 4

По словам подрядчика, изменения коснутся всех помещений – это новое освещение, система водоснабжения и водоотведения, дизайн кабинетов.

Проект рассчитан таким образом, чтобы школа соответствовала всем санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. По плану капитального ремонта все работы должны быть завершены летом 2023 года.