В Янауле продолжается капитальный ремонт школы № 4

Масштабные изменения стали возможны благодаря государственной программе «Развитие образования». В учреждении идет черновая отделка, демонтирована старая система отопления, делается основание под новый пол.
По словам подрядчика, изменения коснутся всех помещений – это новое освещение, система водоснабжения и водоотведения, дизайн кабинетов.
Проект рассчитан таким образом, чтобы школа соответствовала всем санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. По плану капитального ремонта все работы должны быть завершены летом 2023 года.