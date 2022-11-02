В Уфе без воды остались несколько десятков домов

В Уфе несколько десятков домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает компания «Уфаводоканал».
У дома №33 по улице Ухтомского выявлена утечка. Из-за проведения ремонтных работ без горячего и холодного водоснабжения остались несколько домов.
Без воды временно остались объекты по следующим улицам: Мусы Джалиля, Ухтомского, Магистральной, Минской, переулков Дюртюлинского и Киевского. А также участки в СНТ «Строитель» и «Железнодорожник», два ЦТП — №106 и №101, административное здание на Новороссийской.