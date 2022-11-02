Представлен проект бюджета Башкортостана на 2023–2025 годы

Социальным направлениям при распределении бюджета Башкортостана уделяют особое внимание. Планы на будущие годы обсудили в Государственном собрании. Президиум рассмотрел законопроект бюджета региона на 2023 год, а также прогноз на 2024-й и 2025-й.

В этом году доходы ожидались объёмом 228 млн рублей, увеличились до 271. Прогноз на 2023-й – в размере 265 млн. Из федеральной казны выделяется 7 млрд рублей. Также увеличиваются налоговые и неналоговые доходы. Особое внимание уделено социальным направлениям. Это касается и проектов, и заработной платы работников сфер. На строительство дорог, согласно текущей редакции законопроекта, в следующем году будет выделено столько же, сколько в 2022-м. Все обязательства будут выполнены, отметили участники заседания.

Во-первых, республика выполнит все свои социальные обязательства перед своими гражданами. Улучшение качества жизни – это идея, которая проходит через все статьи нашего бюджета. Мы не можем быть в стороне от тех условий, которые формируют турбулентность. Поэтому СВО тоже будет обеспечена бюджетным финансированием. Мы должны создать нормальные условия и защитить интересы тех наших граждан, что находятся за пределами нашей республики и защищают страну.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

За девять месяцев текущего года у нас сложилась положительная динамика. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет составляет 1,3 раза. Всего зачислено 139 млрд рублей. Все меры поддержки экономики и социальной сферы, которые были приняты в текущем году в рамках противодействия санкционному воздействию, сработали. Нам удалось сохранить стабильную работу предприятий и поступления в бюджет.

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