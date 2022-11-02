Представлен проект бюджета Башкортостана на 2023–2025 годы

Во-первых, республика выполнит все свои социальные обязательства перед своими гражданами. Улучшение качества жизни – это идея, которая проходит через все статьи нашего бюджета. Мы не можем быть в стороне от тех условий, которые формируют турбулентность. Поэтому СВО тоже будет обеспечена бюджетным финансированием. Мы должны создать нормальные условия и защитить интересы тех наших граждан, что находятся за пределами нашей республики и защищают страну.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан