Представлен проект бюджета Башкортостана на 2023–2025 годы

Социальным направлениям при распределении бюджета Башкортостана уделяют особое внимание. Планы на будущие годы обсудили в Государственном собрании. Президиум рассмотрел законопроект бюджета региона на 2023 год, а также прогноз на 2024-й и 2025-й.
В этом году доходы ожидались объёмом 228 млн рублей, увеличились до 271. Прогноз на 2023-й – в размере 265 млн. Из федеральной казны выделяется 7 млрд рублей. Также увеличиваются налоговые и неналоговые доходы. Особое внимание уделено социальным направлениям. Это касается и проектов, и заработной платы работников сфер. На строительство дорог, согласно текущей редакции законопроекта, в следующем году будет выделено столько же, сколько в 2022-м. Все обязательства будут выполнены, отметили участники заседания.