В Башкирии организовали сбор средств для участников СВО

Первая соборная мечеть Уфы и исламский центр «Джаннат» ЦДУМ России организовали сбор средств для помощи участникам СВО. Акция проходит под лозунгом «Все для победы!».

Желающие принять в ней участие могут передать бойцам продукты длительного хранения и теплую одежду. Их принимают в первой соборной мечети Уфы. Кроме этого, мобилизованные нуждаются в приборах ночного видения, квадрокоптерах и халяльных консервах.

Благодаря неравнодушным часть средств на это уже собрана. Гуманитарную помощь участникам СВО из Башкирии планируют отправить через две недели.