В Башкирии организовали сбор средств для участников СВО

Первая соборная мечеть Уфы и исламский центр «Джаннат» ЦДУМ России организовали сбор средств для помощи участникам СВО. Акция проходит под лозунгом «Все для победы!». 

Желающие принять в ней участие могут передать бойцам продукты длительного хранения и теплую одежду. Их принимают в первой соборной мечети Уфы. Кроме этого, мобилизованные нуждаются в приборах ночного видения, квадрокоптерах и халяльных консервах.

Благодаря неравнодушным часть средств на это уже собрана. Гуманитарную помощь участникам СВО из Башкирии планируют отправить через две недели.

Очень многие мусульмане страдают от отсутствия халяльной еды, поэтому делаем упор на нее. В том числе будет закупаться техника.

Регина Рощина, руководитель исламского культурно-просветительского центра «Джаннат» ЦДУМ России
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