Житель Уфы выкинул кошку из окна седьмого этажа

В Уфе произошёл жуткий случай. Житель Кузнецовского Затона выбросил из окна кошку.
Животное упало с высоты седьмого этажа. К сожалению, от полученных травм кошечка погибла. Несчастный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Местные жители сообщают, что ранее видели кошку на улице. Она была очень ласковой и дружелюбной. Жильцы предполагают, что кошка всё же была домашней.
Как сообщает ИА «Башинформ», пострадавшую кошку нашёл сосед. Он занёс её в подъезд, а после отвез в ветеринарную клинику. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Жильцы дома бьют тревогу, ведь такой случай в их дворе не первый.