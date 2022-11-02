Житель Уфы выкинул кошку из окна седьмого этажа

Местные жители сообщают, что ранее видели кошку на улице. Она была очень ласковой и дружелюбной. Жильцы предполагают, что кошка всё же была домашней.

Как сообщает ИА «Башинформ», пострадавшую кошку нашёл сосед. Он занёс её в подъезд, а после отвез в ветеринарную клинику. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Жильцы дома бьют тревогу, ведь такой случай в их дворе не первый.