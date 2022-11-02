В Уфе прошел кубок республики по аэробике

Первые крупные соревнования по аэробике в новом сезоне. В Уфе прошел кубок республики по этому виду спорта. В нем принимали участие дети, юниоры и взрослые. Для одних это возможность попасть в сборную Башкортостана, для других – подготовиться к российским стартам, где лучшим будут присваивать звание мастера спорта.

Пока сложно тянуть носки, попадать в такт музыке и одновременно с этим улыбаться, но каждый такой выход на паркет – это опыт. На кубке республики выступают как взрослые, так и совсем юные спортсмены. Причем настолько юные, что в перерывах между выступлением они находят время закрасить детскую раскраску. Цвета выбирают самые яркие – под стать танцевальным костюмам.

Спортивный сезон в аэробике только начался, и кубок республики стал первым его крупным турниром для башкирских атлетов. Команды были представлены пятью городами. Это Бирск, Благовещенск, Стерлитамак, Учалы и Уфа. Выступления проходили в разных дисциплинах: соло, трио и в группах у юношей и у девушек.

Так, в прошлом году три башкирских спортсмена стали мастерами спорта России. В этом выполнить разряд попробуют еще три атлета. Среди них и Ангелина Филиппова из Бирска. 14 лет она занимается аэробикой. За артистизм и исполнение не волнуется, говорит, это наработано годами. Главное – набрать баллы за сложность.