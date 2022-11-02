Спортсмены из Уфы завоевали россыпь наград в Кирове на первенстве ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Победители определились в нескольких номинациях: в миксте, а также среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Золотые медали из Башкортостана завоевали Григорий Ерёмин и Анна Хлебникова, Роман Хамматов и Арина Ананченко, Константин Лабуткин и Руслана Ахметова. Турнир в Кирове являлся отборочным на первенство России. Всего участие принимали 500 человек из 9 регионов.
Переворот через спину на 360 градусов произнести-то непросто, а акробаты его выполняют. Но этот трюк в Приволжском округе могут позволить себе лишь три пары. Григорий Еремин и Анна Хлебникова выступают вместе уже 4 года. И на соревнованиях в Кирове они успешно заняли первое место.
Арина Ананченко и Роман Хамматов также являются победителями окружных соревнований и обладателями значков КМС, но уже среди юниоров.
Этим видом спорта занимаются не только взрослые, но и совсем юные танцоры. Но даже у них уже есть опыт. Так, Ксения Долгих и Артём Лазарев танцуют в миксте с тех пор, как пришли в этот вид спорта, а начали они заниматься одновременно. На соревнованиях Приволжского федерального округа в Кирове они заняли второе место. И сейчас юные танцоры ставят перед собой серьезные цели.
На соревнованиях в Кирове определились победители и в дисциплине формейшен – это командные выступления. Уфимский коллектив, в состав которого вошли 12 девушек, занял второе место. Готовили номер целый год.
Акробатический рок-н-ролл – это не только сложные элементы и отточенная техника, но ещё и невероятно красивые костюмы. Их подбирают спортсменам под характер танца и музыкальное сопровождение. По итогам турнира танцорам из Башкортостана удалось завоевать 4 золотые медали, 5 серебряных и 4 бронзовые.
Получится ли, станет понятно во второй половине ноября, после российских соревнований, которые пройдут в Москве.