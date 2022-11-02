Российские ученые обнаружили в растении-паразите ценные вещества

Ученые во всем мире исследуют различные растения, которые могут стать потенциальным источником природных соединений с антиоксидантным, противовоспалительным или антибактериальным действием и другими полезными свойствами. Специалистами было установлено, что омела белая содержит целый спектр важных компонентов с высокой фармакологической или пищевой ценностью.