В Башкирии в честь профессионального праздника наградили более 250 сельхозработников

В Башкортостане сегодня чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Торжественные мероприятия прошли в Уфе, где наградили рекордное количество аграриев. Кроме того, лучшим хлеборобам Радий Хабиров вручил ключи от новых автомобилей.

Размер все-таки имеет значение. Яблоки к школьному столу сортируют строго по массе, чтобы у всех детей они были одинаковые. А вот бракованных фруктов здесь нет, притом что для Чишминского плодопитомника это первый урожай яблок, выращенный за последние десятилетия.

Что называется, яблочку негде упасть на выставке, посвященной агропромышленному комплексу. Впрочем, это лишь малая часть того, что производят в сельском хозяйстве. Главное достижение, которым гордится вся республика, – небывалый за последние 36 лет урожай. В этом году аграрии собрали рекордные 5 млн 200 тысяч тонн зерна.

Залогом успешного проведения полевых работ, в целом развития отрасли является обновление техники. За последние четыре года мы закупили более 12 тысяч единиц техники более чем на 37 млрд рублей. Развивается сельхозмашиностроение. Это более 150 видов и модификаций техники, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам, в том числе знаменитая и полюбившаяся многим хозяйствам косилка «Чулпан». Предприятия республики освоили изготовление около 3 тысяч наименований импортозамещающих запасных частей. Аграрии республики продолжили реализацию крупных проектов и по итогам первого полугодия 2022 года обеспечили почти двукратный рост инвестиций. Отрасль становится одной из самых привлекательных для инвесторов. Сейчас в АПК реализуют 63 инвестиционных проекта на сумму более 110 млрд рублей. Важнейшим приоритетом мы, безусловно, считаем создание комфортных условий жизни на селе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И, конечно, власти пытаются поднимать престиж самой профессии сельскохозяйственных тружеников. В торжественной обстановке Радий Хабиров наградил лучших механизаторов, вручив им ключи от новой машины. В списке наряду с опытными комбайнерами и студент колледжа, который проходил практику в одном из стерлитамакских хозяйств.

Главным призом этого года стала «Лада Гранта». Новые легковушки получили 10 человек из разных уголков республики. Сесть за руль нового автомобиля победители смогли сразу после церемонии.

В общей сложности в этот день наградили более 250 работников агропромышленного комплекса, что тоже можно назвать рекордом. В списке были трактористы, агрономы, руководители крестьянских хозяйств, чей вклад в производство сельскохозяйственной продукции измеряется десятками лет.

Труд крестьянина всегда тяжелый. В прошлом году жара была, урожая не было, надо было хоть как-то выбиваться корма заготавливать. В этом году урожайный год, дожди, сорняк, надо вовремя все убрать. Юрий Юмагулов, механизатор крестьянско-фермерского хозяйства /Зианчуринский район/

Наградили также работников пищевой промышленности и ветеринаров, без которых было бы невозможным развитие животноводства.

Я работаю с 1988 года, уже 34 года. На моем участке 7 населенных пунктов, обслуживаем около 2 тысяч КРС, около 200 лошадей. Дамир Хусаенов, заведующий Аблаевским ветеринарным участком Чекмагушевской районной ветеринарной станции

В последние годы в сельском хозяйстве активно проводят модернизацию и цифровизацию. Фермы роботизируются, и работа нередко уходит за компьютер. Впрочем, человеческие руки все равно остаются главной движущей силой.

По объему господдержки аграриев Башкортостан – на пятом месте в стране. Ежегодно в АПК направляются порядка 7 млрд рублей, где почти половина – из республиканского бюджета.

На сегодня в сфере сельского хозяйства трудятся почти 8 тысяч фермеров, которые производят в общей сложности 15% от общего объема агропродукции.

Помните, всегда говорят «борьба за урожай»? Мне хочется от этого уйти. Не борьба, надо профессионально, на хорошей технике, согласно хорошим научным рекомендациям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С начала мобилизации на передовую ушли более 700 аграриев. Наряду с властями помощь для них оказывают и сельхозпредприятия, которые регулярно собирают и отправляют в зону боевых действий гуманитарный груз.