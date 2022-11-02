В Башкирии в честь профессионального праздника наградили более 250 сельхозработников

В Башкортостане сегодня чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Торжественные мероприятия прошли в Уфе, где наградили рекордное количество аграриев. Кроме того, лучшим хлеборобам Радий Хабиров вручил ключи от новых автомобилей.
Размер все-таки имеет значение. Яблоки к школьному столу сортируют строго по массе, чтобы у всех детей они были одинаковые. А вот бракованных фруктов здесь нет, притом что для Чишминского плодопитомника это первый урожай яблок, выращенный за последние десятилетия.
Что называется, яблочку негде упасть на выставке, посвященной агропромышленному комплексу. Впрочем, это лишь малая часть того, что производят в сельском хозяйстве. Главное достижение, которым гордится вся республика, – небывалый за последние 36 лет урожай. В этом году аграрии собрали рекордные 5 млн 200 тысяч тонн зерна.
И, конечно, власти пытаются поднимать престиж самой профессии сельскохозяйственных тружеников. В торжественной обстановке Радий Хабиров наградил лучших механизаторов, вручив им ключи от новой машины. В списке наряду с опытными комбайнерами и студент колледжа, который проходил практику в одном из стерлитамакских хозяйств.
Главным призом этого года стала «Лада Гранта». Новые легковушки получили 10 человек из разных уголков республики. Сесть за руль нового автомобиля победители смогли сразу после церемонии.
В общей сложности в этот день наградили более 250 работников агропромышленного комплекса, что тоже можно назвать рекордом. В списке были трактористы, агрономы, руководители крестьянских хозяйств, чей вклад в производство сельскохозяйственной продукции измеряется десятками лет.
Наградили также работников пищевой промышленности и ветеринаров, без которых было бы невозможным развитие животноводства.
В последние годы в сельском хозяйстве активно проводят модернизацию и цифровизацию. Фермы роботизируются, и работа нередко уходит за компьютер. Впрочем, человеческие руки все равно остаются главной движущей силой.
По объему господдержки аграриев Башкортостан – на пятом месте в стране. Ежегодно в АПК направляются порядка 7 млрд рублей, где почти половина – из республиканского бюджета.
На сегодня в сфере сельского хозяйства трудятся почти 8 тысяч фермеров, которые производят в общей сложности 15% от общего объема агропродукции.
С начала мобилизации на передовую ушли более 700 аграриев. Наряду с властями помощь для них оказывают и сельхозпредприятия, которые регулярно собирают и отправляют в зону боевых действий гуманитарный груз.
Впереди перед сельским хозяйством стоит много амбициозных задач по импортозамещению. Нужно внедрять современные технологии, выводить новые сорта сельскохозяйственных культур и, конечно, привлекать в отрасль молодых специалистов, которые будут продолжать эту самоотверженную и благородную работу.