ФК «Уфа» одержал победу в матче пятого раунда Кубка России

Если бы разницы в классе не было, было бы странно. А сейчас мы с Уфой в разных, так сказать, ипостасях. Тоже когда Вторая лига приезжала, как бы она не хотела самоотдачу показать, индивидуальный класс должен выделяться.

Александр Фомичёв, главный тренер ФК «Динамо Брянск»