ФК «Уфа» одержал победу в матче пятого раунда Кубка России

На домашнем поле уфимцы
встречались с представителем Второй лиги, брянским «Динамо». На девятой минуте
встречи счёт открыл Эгаш Касинтура.
Анголец получил
передачу от Андрея Никитина и поразил ближнюю «девятку» ворот «Динамо». Весь
первый тайм «Уфа владела серьезным преимуществом, но забить больше не смогла.
Если
бы разницы в классе не было, было бы странно. А сейчас мы с Уфой в разных, так
сказать, ипостасях. Тоже когда Вторая лига приезжала, как бы она не хотела
самоотдачу показать, индивидуальный класс должен выделяться.Александр Фомичёв, главный тренер ФК «Динамо Брянск»
Во втором тайме «Уфа»
осталась в большинстве после удаления Сергея Евтушенко. Не первый раз в сезоне
«горожан» подвела реализация своих моментов. Счёт встречи так и не изменился –
1:0 в пользу «Уфы», которая прошла в следующий раунд Кубка России. Соперник подопечных
Арслана Халимбекова определится сегодня вечером. А следующий матч в рамках
Первой лиги уфимцы проведут против «Нефтехимика» 6 ноября.
Команда
почувствовала уверенность, и сегодня вышли более или менее спокойно. Могли
выиграть больше, чем 1:0, но реализация подвела, я думаю.Эгаш Касинтура, полузащитник ФК «Уфа»
Я
думаю, мы должны с этим циклом справиться. Цикл очень тяжелый, за неделю мы
играем три игры, и вот третья игра с «Нефтехимиком» должна показать, что мы
можем быть в порядке на протяжении этих трёх игр в такие короткие сроки.Арслан Халимбеков, главный тренер ФК «Уфа»