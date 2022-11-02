ФК «Уфа» одержал победу в матче пятого раунда Кубка России

На домашнем поле уфимцы встречались с представителем Второй лиги, брянским «Динамо». На девятой минуте встречи счёт открыл Эгаш Касинтура.

Анголец получил передачу от Андрея Никитина и поразил ближнюю «девятку» ворот «Динамо». Весь первый тайм «Уфа владела серьезным преимуществом, но забить больше не смогла.

Если бы разницы в классе не было, было бы странно. А сейчас мы с Уфой в разных, так сказать, ипостасях. Тоже когда Вторая лига приезжала, как бы она не хотела самоотдачу показать, индивидуальный класс должен выделяться.

Александр Фомичёв, главный тренер ФК «Динамо Брянск»
Фото №1 - ФК «Уфа» одержал победу в матче пятого раунда Кубка России

Во втором тайме «Уфа» осталась в большинстве после удаления Сергея Евтушенко. Не первый раз в сезоне «горожан» подвела реализация своих моментов. Счёт встречи так и не изменился – 1:0 в пользу «Уфы», которая прошла в следующий раунд Кубка России. Соперник подопечных Арслана Халимбекова определится сегодня вечером. А следующий матч в рамках Первой лиги уфимцы проведут против «Нефтехимика» 6 ноября.

Команда почувствовала уверенность, и сегодня вышли более или менее спокойно. Могли выиграть больше, чем 1:0, но реализация подвела, я думаю.

Эгаш Касинтура, полузащитник ФК «Уфа»

Я думаю, мы должны с этим циклом справиться. Цикл очень тяжелый, за неделю мы играем три игры, и вот третья игра с «Нефтехимиком» должна показать, что мы можем быть в порядке на протяжении этих трёх игр в такие короткие сроки.

Арслан Халимбеков, главный тренер ФК «Уфа»
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