В Уфе стартовала акция в поддержку материнства и детства

Проект реализован благодаря гранту главы администрации
Уфы. Волонтёры-парикмахеры дарят бесплатную стрижку людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, многодетным семьям, а также выезжают в дома престарелых и
детские дома.
В новом проекте волонтеры открыли комнату красоты
для матери и ребёнка в РДКБ, где ежедневно будут оказывать услуги тем, кто
находится на лечении.
Помощь
людям нужна всегда и везде. И здесь мы решили, что помогать нужно и матерям. Мы
решили открыть комнату красоты для матери и ребёнка в Детской республиканской
клинической больнице. Мы будем безвозмездно оказывать услуги для матерей и
детей. В этом мне будут помогать студенты.Татьяна Овсянникова, организатор проекта
Мне
нравится помогать людям. Это очень приятно для души и для меня, а также для окружающих.
Пока те, кто на первом курсе никто не стрижёт, но кто-то подтягивается, если
может. Я еще ни разу не пробовала, но хочу попробовать.Эвелина Муллаянова, волонтёр-парикмахер
Сейчас акция «Парикмахер добра» охватила такие
города как Мурманск, Тюмень и Тобольск. Стать волонтёром может любой желающий.
Достаточно
сложно найти парикмахеров для детишек с онкозаболеваниями. Не все берутся. Все
боятся стричь, вдруг что-то произойдёт. И мамы там находятся по полгода, по
году лежат. И конечно, чтобы придать маме уверенности и в то же время помочь
создать красоту и собственному ребёнку, такие проекты нужны.Ольга Панчихина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан