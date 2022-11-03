В Уфе стартовала акция в поддержку материнства и детства

Мне нравится помогать людям. Это очень приятно для души и для меня, а также для окружающих. Пока те, кто на первом курсе никто не стрижёт, но кто-то подтягивается, если может. Я еще ни разу не пробовала, но хочу попробовать.

Эвелина Муллаянова, волонтёр-парикмахер