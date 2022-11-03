В Уфе стартовала акция в поддержку материнства и детства

Проект реализован благодаря гранту главы администрации Уфы. Волонтёры-парикмахеры дарят бесплатную стрижку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям, а также выезжают в дома престарелых и детские дома.

В новом проекте волонтеры открыли комнату красоты для матери и ребёнка в РДКБ, где ежедневно будут оказывать услуги тем, кто находится на лечении.

Помощь людям нужна всегда и везде. И здесь мы решили, что помогать нужно и матерям. Мы решили открыть комнату красоты для матери и ребёнка в Детской республиканской клинической больнице. Мы будем безвозмездно оказывать услуги для матерей и детей. В этом мне будут помогать студенты.

Татьяна Овсянникова, организатор проекта

Мне нравится помогать людям. Это очень приятно для души и для меня, а также для окружающих. Пока те, кто на первом курсе никто не стрижёт, но кто-то подтягивается, если может. Я еще ни разу не пробовала, но хочу попробовать.

Эвелина Муллаянова, волонтёр-парикмахер

Сейчас акция «Парикмахер добра» охватила такие города как Мурманск, Тюмень и Тобольск. Стать волонтёром может любой желающий.

Достаточно сложно найти парикмахеров для детишек с онкозаболеваниями. Не все берутся. Все боятся стричь, вдруг что-то произойдёт. И мамы там находятся по полгода, по году лежат. И конечно, чтобы придать маме уверенности и в то же время помочь создать красоту и собственному ребёнку, такие проекты нужны.

Ольга Панчихина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан
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