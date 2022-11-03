Тимерьян Ражапов ответил на вопросы слушателей Университета третьего возраста в Уфе

В Уфе в преддверии празднования Дня народного единства прошла встреча членов Университета третьего возраста с председателем организации ветеранов боевых действий, членом Общественной палаты РБ Тимерьяном Ражаповым. Союз ветеранов подготовил гуманитарную помощь, которую в скором времени отправят на территорию проведения спецоперации.

В завершение встречи представителям старшего поколения было предложено принять участие в социальном проекте известного кардиохирурга Лео Бокерии.

Проект предоставляет возможность получить бесплатные онлайн-консультации специалистов шести российских центров здравоохранения. Это особенно важно тем, у кого нет возможности сходить к врачу напрямую и не хватает мнения специалиста.