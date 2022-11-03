В Башкирии после аварии погибла 2-месячная девочка

Накануне, 2 ноября, в Давлекановском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 64 км автодороги Чишмы—Аксеново—Киргиз-Мияки.
В аварии столкнулись «Мазда Милениа», «Лада Ларгус» и грузовик. На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель. Помощь врачей потребовалась двум женщинам 38 и 33 лет и двум девочкам 9 лет и 2,5 месяцев. Их экстренно госпитализировали.
Сегодня, 3 ноября, стало известно, что малышка скончалась в больнице. Состояние остальных пострадавших уточняется. Пассажиры получили тяжёлые травмы.
Фото: ГИБДД РБ.