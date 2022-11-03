В Башкирии после аварии погибла 2-месячная девочка

В аварии столкнулись «Мазда Милениа», «Лада Ларгус» и грузовик. На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель. Помощь врачей потребовалась двум женщинам 38 и 33 лет и двум девочкам 9 лет и 2,5 месяцев. Их экстренно госпитализировали.