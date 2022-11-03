В Уфе разыскивается пропавшая без вести 15-летняя девочка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей-Уфа» сообщили о старте новых поисков. В столице Башкирии пропала 15-летняя Милена Юнусова.
2 ноября вечером девочка ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Близкие Милены не располагают информацией о местонахождении ребёнка.
Приметы: рост около 163-167 см, волосы светло-русые, нос большой, лоб высокий, глаза карие. В день пропажи была одета в черную куртку, светлые джинсы, черные кеды и кепку.
Обновление на 03.11.22 15:00: пропавшая девочка была найден живой и здоровой.