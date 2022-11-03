В Башкирии осудили женщину, которая убила 11-летнего сына

В 2001 году женщина под предлогом сбора березовых веников заманила 11-летнего сына в лес, где задушила поясом от халата. Тело она спрятала там же в лесу вместе с сожителем. Правоохранители объявили поиски ребёнка, но лишь в 2017 году останки мальчика были случайно найдены. Началось расследование произошедшего. Выяснилось, что женщина убила сына по наводке сожителя, который не смог поладить с ребёнком.