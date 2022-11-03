В Башкирии осудили женщину, которая убила 11-летнего сына

В Баймакском районе вынесли приговор жительница Сибая, которая задушила собственного 11-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В 2001 году женщина под предлогом сбора березовых веников заманила 11-летнего сына в лес, где задушила поясом от халата. Тело она спрятала там же в лесу вместе с сожителем. Правоохранители объявили поиски ребёнка, но лишь в 2017 году останки мальчика были случайно найдены. Началось расследование произошедшего. Выяснилось, что женщина убила сына по наводке сожителя, который не смог поладить с ребёнком.
Горожанка созналась в содеянном лишь в 2021 году. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Этим же вердиктом и приговором супруг злоумышленницы, обвиняемый органами следствия в подстрекательстве и пособничестве в убийстве малолетнего, оправдан в связи с непричастностью к содеянному. Прокуратура не согласна с вынесенным решением и обжалует приговор в апелляционном порядке. Мужчина неоднократно просил женщину избавиться от её сына, так как ранее у пары родился общий ребёнок.
Фото: СК РФ по РБ.