В Башкирии стали дороже помидоры и бананы

Специалисты Башстата продолжают следить за ценами на социально значимые продукты в магазинах республики. Стало известно, что подорожало больше всего за период с 24 по 31 октября.

Так, значительно выросли в цене помидоры (7%), бананы (6%) и черный чай (2,2%). Килограмм помидоров в среднем в Башкирии можно приобрести за 105,11 рублей, бананов – 88,22, а чая – 1168,26. Также заметно увеличилась стоимость лука, пшена и риса (1,4-1,8%).