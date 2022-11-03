В Уфе открыли стелу «Город трудовой доблести»

Мемориальная композиция увековечивает память тех, кто внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, работая в тылу. В торжественной церемонии приняли участие Радий Хабиров, а также представители трудовых династий.

С момента, как Уфа официально стала городом трудовой доблести, прошло два года. И вот – долгожданное открытие стелы, которое увековечивает это звание. Прежде чем снять с композиции белый занавес, глава республики перечислил заслуги земляков, которые в годы Великой Отечественной, будучи в столице, помогали ковать победу.

Сегодня мы торжественно открываем стелу «Уфа – город трудовой доблести». Это наша дань благодарности всем труженикам тыла, которые в одном строю с героями фронта приближали Великую Победу. Вместе с памятником генералу Шаймуратову и Монументом Дружбы эта стела зримо выражает нашу историческую память. За годы войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений, научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии растили хлеб, шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений и научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации.

Это лишь малая часть. Уфа была приютом для эвакуированных семей, а также принимала и лечила раненных бойцов. Четыре долгих года труженики вели свой бой без права на отступление, отгул или выходной. Усилиями жителей были построены танки, а также целые эскадрильи и бронепоезда.

На торжественной церемонии собрались и представители старейших трудовых династий, а также дети войны. Гульшат Хусаинова вспоминает, как ее отец, который возил продовольствие по Ладожскому озеру, в один из своих рейсов спас женщину и помог ей добраться до Уфы.

Она пешком шал из Ленинграда, выходила из города. Он взял их с ребенком с собой, мама их приняла у нас дома. Гульшат Хусаинова, автор-составитель книги «Уфа в годы Великой Отечественной войны»

Я счастлив, что мы учредили правовое положение детей войны. Это они вытащили наш тыл, наш трудовой фронт. Низкий им поклон. Это только первый этап. Здесь ещё есть неосвоенная территория, где мы сделаем музей под открытым небом, попытаемся воссоздать те изделия, которые выпускали во время Великой Отечественной войны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Место будущей стелы выбрали уфимцы в ходе голосования. Своё мнение выразили более 17 тысяч жителей, большинство из которых отдали предпочтение площадке у южного въезда в Уфу.

Во всех городах трудовой доблести, где установлены подобные мемориалы, они выполнены по единому проекту. В центре – 20-метровая стела из гранита с элементами закаленного стекла, а обрамляет эту композицию полукруглая чаша на основе фотографий, взятых из архивов Национального музея и музея 112-й Башкавдивизии.

Для нас большая гордость, очень удачно выбрано место – набережная Белой. Я думаю, что здесь всегда будут люди, всегда будет возможность прийти и посмотреть. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России