В Уфе открыли стелу «Город трудовой доблести»

Мемориальная композиция увековечивает память тех, кто внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, работая в тылу. В торжественной церемонии приняли участие Радий Хабиров, а также представители трудовых династий.
С момента, как Уфа официально стала городом трудовой доблести, прошло два года. И вот – долгожданное открытие стелы, которое увековечивает это звание. Прежде чем снять с композиции белый занавес, глава республики перечислил заслуги земляков, которые в годы Великой Отечественной, будучи в столице, помогали ковать победу.
В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений и научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации.
Это лишь малая часть. Уфа была приютом для эвакуированных семей, а также принимала и лечила раненных бойцов. Четыре долгих года труженики вели свой бой без права на отступление, отгул или выходной. Усилиями жителей были построены танки, а также целые эскадрильи и бронепоезда.
На торжественной церемонии собрались и представители старейших трудовых династий, а также дети войны. Гульшат Хусаинова вспоминает, как ее отец, который возил продовольствие по Ладожскому озеру, в один из своих рейсов спас женщину и помог ей добраться до Уфы.
Место будущей стелы выбрали уфимцы в ходе голосования. Своё мнение выразили более 17 тысяч жителей, большинство из которых отдали предпочтение площадке у южного въезда в Уфу.
Во всех городах трудовой доблести, где установлены подобные мемориалы, они выполнены по единому проекту. В центре – 20-метровая стела из гранита с элементами закаленного стекла, а обрамляет эту композицию полукруглая чаша на основе фотографий, взятых из архивов Национального музея и музея 112-й Башкавдивизии.
В ходе открытия стелы Глава республики отметил, что и сейчас часть жителей ушла на фронт. Республика, как и в Великую Отечественную, будет помогать своим бойцам на передовой. Ведь не зря говорят, что для уверенных побед необходим надежный тыл.