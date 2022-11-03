В Уфе символически открыли развязку на въезде в город

По изначальному плану демонтаж и ремонт путепровода занял бы 22 месяца. Но было принято решение о перекрытии путепровода, и строители смогли выполнить работы за 9 месяцев.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы