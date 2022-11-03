В Уфе символически открыли развязку на въезде в город

Основное движение функционирует уже год, теперь запущены все полосы. Пропускная способность, по словам специалистов, выросла почти на треть. Через транспортный узел ежедневно проезжает, по подсчётам экспертов, около 161 тысячи автомобилей.
Пути ищут не обходные, а объездные. Дорожные планы обсудили прямо на развязке. Состоялось символическое открытие транспортного узла, который связывает улицы Заки Валиди и проспект Салавата Юлаева. Основное движение здесь открыли ещё в 2021-м.
Так называемый «клевер» расцвёл новыми полосами. Например, с Салавата Юлаева стало возможно проехать на улицу Заки Валиди. Увеличилась пропускная способность – почти на треть. По словам экспертов, это один из самых загруженных участков дорог города. Специалисты посчитали: интенсивность движения выросла до 161 тысячи автомобилей в сутки, прежде заявляли величину в 125 тысяч машин.
Путепровод обрёл синюю подсветку по указанию главы республики. Ярче станут и другие транспортные узлы вдоль проспекта Салавата Юлаева. По задумке, разные цвета помогут и в навигации. Вместе с удобством – благоустройство. На въезде в город высажены крупномеры и кустарники, элементы ландшафтного дизайна.