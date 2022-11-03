Активисты из Башкирии передали военнослужащим автомобиль УАЗ и гумпомощь

В рамках регионального сбора Общероссийского народного фронта «Все для Победы» уфимский предприниматель передал для нужд 12-й инженерной бригады УАЗ-«буханку». Кроме того, другие предприниматели и жители Башкортостана собрали вещи, предметы первой необходимости и медицинские принадлежности. Военнослужащие бригады с начала спецоперации выполняют боевые задачи.

Заводится с пол-оборота. Своей машиной Григорий Гребеняк доволен. Полноприводный УАЗ, говорит мужчина, не раз выручал в поездках на рыбалку. Вытащит и из грязи, и из снега. Свой автомобиль мужчина решил передать для нужд военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады, которые исполняют воинский долг в зоне спецоперации.

Я не военный. Там военные разберутся, как и где ее использовать. В понедельник созвонились с ребятами из Общероссийского народного фронта, узнали, как ее отправить. Приехал человек, помог, всю ее обслужил, смазал, все поменяли расходные материалы. То есть машина полностью готова. Григорий Гребеняк, предприниматель

Однако машину решили не отправлять пустой. Друзья предпринимателя не остались в стороне и поддержали его, собрав гумпомощь. Теплые берцы и сапоги, предметы одежды, медицинские принадлежности. Всё строго по списку. На все сборы ушло буквально два дня. В итоге вместе с посылками от ОНФ груз занял в машине весь салон.

Вес груза сейчас примерно под тонну. Это участие не меня одного. Это коллективы, родственники, друзья, те, кто не захотел оставаться безучастным, и мы решили помочь, насколько можем. Денис, предприниматель

Машину с гуманитарной помощью активисты ОНФ привезли к воинской части, где дислоцируется 12-я отдельная инженерная бригада. Они показали и рассказали, какие посылки и в каком количестве находится в салоне. А хозяин авто передал ключи от своего внедорожника. Все это отправится на передовую, где выполняют свои задачи бойцы бригады.

Данная гуманитарная помощь очень необходима. Во-первых, она греет душу: мы чувствуем, что за нами крепкий тыл, мы благодарны жителям республики. Отдельное спасибо мы, конечно, хотим сказать за данный автомобиль. Он окажет там неотъемлемую помощь как минимум при эвакуации и транспортировке наших ребят при выполнении задач. Военнослужащий

Как отметили представители ОНФ, гумпомощь военнослужащим оказывается регулярно. Кроме того, любой желающий может присоединиться и внести свою лепту.

«Народный фронт» открыл региональный сбор. Каждый человек может по определенному QR-коду пожертвовать какую-то посильную сумму. Все эти деньги пойдут на приобретение специальной техники: квадрокоптеров, тепловизоров. Мы таким образом поможем нашим добровольческим батальонам Шаймуратова и Доставалова. Виталий Брыкин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан