Активисты из Башкирии передали военнослужащим автомобиль УАЗ и гумпомощь

В рамках регионального сбора Общероссийского народного фронта «Все для Победы» уфимский предприниматель передал для нужд 12-й инженерной бригады УАЗ-«буханку». Кроме того, другие предприниматели и жители Башкортостана собрали вещи, предметы первой необходимости и медицинские принадлежности. Военнослужащие бригады с начала спецоперации выполняют боевые задачи.
Заводится с пол-оборота. Своей машиной Григорий Гребеняк доволен. Полноприводный УАЗ, говорит мужчина, не раз выручал в поездках на рыбалку. Вытащит и из грязи, и из снега. Свой автомобиль мужчина решил передать для нужд военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады, которые исполняют воинский долг в зоне спецоперации.
Однако машину решили не отправлять пустой. Друзья предпринимателя не остались в стороне и поддержали его, собрав гумпомощь. Теплые берцы и сапоги, предметы одежды, медицинские принадлежности. Всё строго по списку. На все сборы ушло буквально два дня. В итоге вместе с посылками от ОНФ груз занял в машине весь салон.
Машину с гуманитарной помощью активисты ОНФ привезли к воинской части, где дислоцируется 12-я отдельная инженерная бригада. Они показали и рассказали, какие посылки и в каком количестве находится в салоне. А хозяин авто передал ключи от своего внедорожника. Все это отправится на передовую, где выполняют свои задачи бойцы бригады.
Как отметили представители ОНФ, гумпомощь военнослужащим оказывается регулярно. Кроме того, любой желающий может присоединиться и внести свою лепту.
QR-код можно найти в социальных сетях «Народного фронта». А что касается конкретно этой гумпомощи, то солдат ждут сюрпризы. В том числе и связанные теплые шерстяные носки, внутри которых люди оставили им записки с добрыми пожеланиями.