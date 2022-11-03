В России создали дешевую съедобную посуду

Специалисты Российского экономического университета имени Плеханова создали материал, из которого можно производить съедобную посуду. Материал для посуды был создан на основе отрубей, что делает ее пригодной в пищу.

Фото №1 - В России создали дешевую съедобную посуду

В его составе также есть полисахаридные наполнители, связующие и функциональные добавки. Для получения нужного состава специалисты изучали мировые исследования в области съедобных материалов.

По словам ученых, полученная посуда на 100% биоразлагаема и съедобна. Одна тарелка из отрубей может стоить 10-15 рублей, так как цена на сырье довольно небольшая, особенно по сравнению с зарубежными аналогами. 

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