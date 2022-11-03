В Уфе прошла тожественная церемония вручения наград паралимпийцам

Это спортсмены, которые
приняли участие в Летних играх в Сочи «Мы вместе. Спорт». На масштабном форуме
собрались 1800 атлетов из 11 стран. Республику Башкортостан успешно представили
почти полсотни сильнейших паралимпийцев, которые завоевали более 70 наград в
девяти видах спорта.
Анна Кулинич-Сорокина
на праздник пришла не одна, со своей группой поддержки не расстается. На
легкоатлетическую дорожку вернулась через месяц после рождения второго ребенка.
Пробилась в состав команды на Летние игры паралимпийцев, где завоевала два серебра
и бронзу.
Конкуренция
достаточно высокая, девчонки тренировались, я была немножко на хорошей паузе, у
меня родился сыночек, и поэтому сейчас я потихоньку восстанавливаюсь, восстанавливаю
свои результаты и думаю, что на следующих соревнованиях получится показать
более высокий результат.Анна Кулинич-Сорокина, двукратный серебряный и бронзовый призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Пловец Богдан Мозговой
привез из Сочи больше всех наград. 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
На стометровке в вольном стиле и на спине спортсмену удалось проплыть быстрее
всех.
Мы готовились к этим
соревнованиям, все лето были на сборах здесь, в ЦСП, и совместными усилиями с
тренерами, специалистами добились этих результатов.Богдан Мозговой, многократный победитель и призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Все
это благодаря министерству, трудолюбию спортсменов и, конечно, тренерскому
штабу, который на протяжении многих лет работает в этом направлении.Сергей Трухачев, заслуженный тренер России по плаванию
В программу Летних паралимпийских
игр включили и шахматы. 69-летняя Шафига Валнер из Башкортостана собрала весь
комплект наград в этом виде, зачастую встречаясь за шахматной доской с
мужчинами.
Я
играю всю жизнь в шахматы – с 14 лет, мне легко удалось. Швейцарская система
была, играла в основном с мужчинами и побеждала, легко мне удалось.Шафига Валнер, победитель и призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Башкирские спортсмены
выступили практически во всех дисциплинах Летних паралимпийских игр в Сочи.
Больше всего наград завоевали в плавании, фехтовании, легкой атлетике и
настольном теннисе.
Безусловно,
вот такие встречи очень важны, потому что, как вы слышали, на самом деле 71
медаль – это второе место среди всех регионов Российской Федерации, из них мы
идем лидерами как по бронзовым медалям, так и по серебряным, по золотым медалям
мы занимаем 7-е место – это огромный вклад прежде всего наших спортсменов,
наших тренеров.Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Сейчас у спортсменов
небольшой перерыв, но тренировки, по сути, не прекращаются, чтобы моно было сохранить
набранную форму.