В Уфе прошла тожественная церемония вручения наград паралимпийцам

Это спортсмены, которые приняли участие в Летних играх в Сочи «Мы вместе. Спорт». На масштабном форуме собрались 1800 атлетов из 11 стран. Республику Башкортостан успешно представили почти полсотни сильнейших паралимпийцев, которые завоевали более 70 наград в девяти видах спорта.

Анна Кулинич-Сорокина на праздник пришла не одна, со своей группой поддержки не расстается. На легкоатлетическую дорожку вернулась через месяц после рождения второго ребенка. Пробилась в состав команды на Летние игры паралимпийцев, где завоевала два серебра и бронзу.

Конкуренция достаточно высокая, девчонки тренировались, я была немножко на хорошей паузе, у меня родился сыночек, и поэтому сейчас я потихоньку восстанавливаюсь, восстанавливаю свои результаты и думаю, что на следующих соревнованиях получится показать более высокий результат. Анна Кулинич-Сорокина, двукратный серебряный и бронзовый призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Пловец Богдан Мозговой привез из Сочи больше всех наград. 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. На стометровке в вольном стиле и на спине спортсмену удалось проплыть быстрее всех.

Мы готовились к этим соревнованиям, все лето были на сборах здесь, в ЦСП, и совместными усилиями с тренерами, специалистами добились этих результатов. Богдан Мозговой, многократный победитель и призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Все это благодаря министерству, трудолюбию спортсменов и, конечно, тренерскому штабу, который на протяжении многих лет работает в этом направлении. Сергей Трухачев, заслуженный тренер России по плаванию

В программу Летних паралимпийских игр включили и шахматы. 69-летняя Шафига Валнер из Башкортостана собрала весь комплект наград в этом виде, зачастую встречаясь за шахматной доской с мужчинами.

Я играю всю жизнь в шахматы – с 14 лет, мне легко удалось. Швейцарская система была, играла в основном с мужчинами и побеждала, легко мне удалось. Шафига Валнер, победитель и призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Башкирские спортсмены выступили практически во всех дисциплинах Летних паралимпийских игр в Сочи. Больше всего наград завоевали в плавании, фехтовании, легкой атлетике и настольном теннисе.

Безусловно, вот такие встречи очень важны, потому что, как вы слышали, на самом деле 71 медаль – это второе место среди всех регионов Российской Федерации, из них мы идем лидерами как по бронзовым медалям, так и по серебряным, по золотым медалям мы занимаем 7-е место – это огромный вклад прежде всего наших спортсменов, наших тренеров. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан