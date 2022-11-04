Российские ученые обнаружили «бактерию радости»

Российские ученые обнаружили "бактерию радости", представителей которой в организме клинически депрессивного человека значительно меньше, чем у здорового. Новую бактерию открыли научные сотрудники Сколтеха и сотрудники Института общей генетики имени Вавилова РАН, Центра психиатрии и наркологии имени Сербского и психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева.

По информации исследователей, радость человеку "дарят" микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека. У животных такие микроорганизмы отсутствуют совсем. Обнаружить новый вид удалось благодаря анализу набора генов кишечных бактерий – метагенома.