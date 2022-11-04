Российские ученые запатентовали более надежный и дешевый протез сердечного клапана

Российские ученые изобрели уникальный протез сердечного клапана, который стал инновационной разработкой. В проекте использована прочная и биосовместимая керамика — диоксид циркония. Материал продлит срок работы протеза, а также увеличит его надёжность.

Исследователи убеждены, что данная разработка сможет заменить зарубежные аналоги. Кроме того, стоимость такого протеза будет гораздо ниже. По мнению ученых Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, конструкция позволяет повысить качество сердечного кровообращения, а также снизить риск тромбоза и гемолиза у пациента.