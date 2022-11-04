В Башкирии вымогатель пытался отобрать бизнес у 48-летней предпринимательницы

Управлением МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в 2021 году 36-летний житель Белебея за 1,5 миллиона рублей нанял двух бандитов, чтобы они помогли отнять бизнес по перевозке людей по маршруту Белебей-Уфа-Белебей. В течение четырех месяцев трое мужчин различными способами вредили имуществу 48-летней предпринимательницы и угрожали ей расправой.