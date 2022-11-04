В Уфе прошли торжественные мероприятия в честь Дня народного единства

Сегодня отмечается День народного единства – праздник, символизирующий сплоченность многонационального государства. Жителей Башкортостана с памятным днем поздравил глава республики Радий Хабиров. В Конгресс-холле в честь праздника прошли торжественные мероприятия – вручение государственных наград и концерт с участием фольклорных ансамблей региона.

Песни на башкирском, удмуртском и татарском. Аутентичность каждого этноса – в костюмах, фольклоре и традициях. Поздравляя жителей республики, Радий Хабиров отметил, что наша республика многонациональная. И каждый может сказать: Башкортостан – моя Родина. День народного единства обусловлен историей страны. В тяжелых испытаниях ее жители вместе вставали на защиту Родины.

Сегодня весь наш многонациональный народ в едином порыве встал на защиту Отечества. Мы сплотились вокруг нашего Президента Владимира Путина, чтобы победить нацизм. Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг и вновь сражаются за Донбасс. Сегодня мы стали еще сильнее. В нашу российскую семью вернулись братские народы Донбасса, Запорожья и Херсона. Они сделали свой судьбоносный выбор – навечно быть с Россией. Дорогие друзья, современный Башкортостан – надежный, боевой тыл страны. Мы обладаем мощной промышленностью, крупными предприятиями энергетики и оборонного комплекса. Все они вносят важный вклад в укрепление мощи нашей страны в защиту ее государственного суверенитета. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В составе армии были и башкирские отряды.

Расул Гамзатов – народный поэт Дагестана – говорил: «Если я полюблю человека, я полюблю и его национальность. Если возненавижу, забуду какой он национальности». Будем стараться, все будет хорошо. Пусть у наших врагов животы заболят. А мы победим. Магомедхабиб Султанмагомедов, председатель республиканской общественной организации дагестанской национальной культуры им. Р. Гамзатова

Народное сплочение сегодня актуально как никогда. Уроженцы Башкортостана – участники специальной военной операции, посмертно получившие звания Героев России, – Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов и Игорь Насибуллин – по национальности русский, башкир и удмурт.

Мы дорожим нашим единством, нашей дружбой, нашим миром на многонациональной земле. И сегодня многонациональные защитники Башкортостана стоят на страже границ большой и единой страны. Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан

Жители и предприятия Башкортостана объединились в желании поддержать военнослужащих – сбор гуманитарной помощи бойцам ведется ежедневно. Взаимная выручка – исторически сложившаяся традиция в республике. Во время Великой Отечественной войны регион сформировал и отправил на фронт 112-ю Башкавдивизию, взял над ней шефство. Помощь тогда направили по рельсам – фото и документы сохранились в Национальном архиве.

Только индивидуальных подарков каждому воину было собрано три вагона. Мяса два вагона, мед, картофель, фрукты, овощи – всего 15 вагонов для помощи нашим воинам. Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан

Башкортостан – общий дом для людей многих национальностей и вероисповеданий. Фраза «сила – в единстве» звучит на разных языках, но её смысл не меняется.

Наша сила в единстве. Только в дружбе и согласии народов мы можем жить мирно. Алина Степанова, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля /Кармаскалинский район/

Дружба и единство – самые важные задачи. Если не будет единства, если будет разделение, мы не сможет жить в такой прекрасной стране. Фания Файзуллина, участница мероприятия

Наша сила – в нашей дружбе и единстве. Сапармурат Шанглиев, председатель Туркменского национально-культурного центра Республики Башкортостан

Башкортостан – многонациональная республика, мы живем здесь и радуемся. Ашот Мурадян, председатель Национально-культурного центра армян Республики Башкортостан

На торжественном мероприятии Радий Хабиров вручил государственные награды победителям национального чемпионата DeafSkills для людей с нарушением слуха. Чествовали также башкирских разработчиков в медицине и промышленной отрасли. Три инновационных проекта получили грант в размере одного миллиона рублей каждый.