В Уфе прошли торжественные мероприятия в честь Дня народного единства

Сегодня отмечается День народного единства – праздник, символизирующий сплоченность многонационального государства. Жителей Башкортостана с памятным днем поздравил глава республики Радий Хабиров. В Конгресс-холле в честь праздника прошли торжественные мероприятия – вручение государственных наград и концерт с участием фольклорных ансамблей региона.
Песни на башкирском, удмуртском и татарском. Аутентичность каждого этноса – в костюмах, фольклоре и традициях. Поздравляя жителей республики, Радий Хабиров отметил, что наша республика многонациональная. И каждый может сказать: Башкортостан – моя Родина. День народного единства обусловлен историей страны. В тяжелых испытаниях ее жители вместе вставали на защиту Родины.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В составе армии были и башкирские отряды.
Народное сплочение сегодня актуально как никогда. Уроженцы Башкортостана – участники специальной военной операции, посмертно получившие звания Героев России, – Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов и Игорь Насибуллин – по национальности русский, башкир и удмурт.
Жители и предприятия Башкортостана объединились в желании поддержать военнослужащих – сбор гуманитарной помощи бойцам ведется ежедневно. Взаимная выручка – исторически сложившаяся традиция в республике. Во время Великой Отечественной войны регион сформировал и отправил на фронт 112-ю Башкавдивизию, взял над ней шефство. Помощь тогда направили по рельсам – фото и документы сохранились в Национальном архиве.
Башкортостан – общий дом для людей многих национальностей и вероисповеданий. Фраза «сила – в единстве» звучит на разных языках, но её смысл не меняется.
На торжественном мероприятии Радий Хабиров вручил государственные награды победителям национального чемпионата DeafSkills для людей с нарушением слуха. Чествовали также башкирских разработчиков в медицине и промышленной отрасли. Три инновационных проекта получили грант в размере одного миллиона рублей каждый.
Для Башкортостана День народного единства имеет особое значение. В мире и согласии на территории региона проживает более 100 этносов. В школах организовано изучение 14 родных языков. Праздник еще раз напоминает о том, что дружба между людьми не зависит от национальности, религиозных убеждений и социального статуса.